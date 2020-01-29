【瑞通推介】騰訊美團抗跌力強　輪證點追？

瑞通認股證牛熊證銷售部：武漢肺炎未見緩和迹象，不過美股周一(27日)大跌後，隔晚出現反彈。道指收報28,722點，升187點或0.6%。

恒指在上周五(24日)的豬年收爐日收報27,949點，升40點。周三(29日)在鼠年首個交易日暴瀉約800點，回至27,200點之下。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,400萬元，反映投資者認為港股跌勢未止。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,639至28,699點。

騰訊控股主席馬化騰、總裁劉熾平、以及大股東Naspers不約而同在近期減持騰訊股份。該股自今月中旬高見413港元的52周高位後輾轉回落，農曆新年假期前收報385.8元，累計回落6.5%，已相繼跌穿10天和20天線。雖然市場氣氛急轉直下，但該股周三早段僅跌約1%，守380元。上周五有逾750萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流出。

另一隻科技股美團點評因具酒店及旅遊業務而假期前走勢較弱，已失守10天、20天和50天線，周三早段則低開後一度回升，曾重上105元。消息方面，美團外賣試點推出「無接觸配送」服務，用戶可與外賣員協商一個商品放置的指定位置，減少面對面接觸，保障用戶和外賣員安全。另集團創始人王慧文將於今年底離任。上周五有逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有58萬元淨流入。

阿里巴巴日前宣布成立10億元人民幣的基金助抗武漢肺炎疫情，旗下的電商、超市也不會加價。另阿里股東Altaba(前身為雅虎)早前公布已悉售阿里股份。阿里假期前收報214.6元，由今月中的227.4元上市高位累計回落5.6%，回至10天和20天線之下。該股周三早段最多急挫逾4%，跌穿1個月低位206.2元，200元關口為短期重要支持位。集團將於2月13日公布去年全年業績。上周五分別有逾1,000萬和28萬元淨流入其好倉和淡倉。

避險資金流入金市，紫金礦業上周五收升1%於3.78元，不過周三早段曾挫逾5%，一度跌穿3.6元。上周五有6萬元淨流入其好倉。

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