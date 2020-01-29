【零售浩劫】示威拖累！LVMH上季香港銷售大削四成

受香港示威活動拖累，奢侈品牌LVMH去年第4季的香港業務銷售大跌四成。這是繼英國奢侈品牌Burberry表示，截至去年12月止第3季度(2019年10至12月)的香港銷售銳減一半後，再有奢侈品牌公布季度數據香港業務表現差強人意。

LVMH去年第4季整體銷售增長11.5%，至152億歐元(約1,300億港元)，同店銷售增長則放緩至8%，按季倒退3個百分點，遜於市場預期的增長約9%，主要原因是季內香港社會持續動盪，影響中國需求。

早前Burberry公布截至去年12月底止季度零售銷售收入略高過預期，並調高全年度銷售預測至低單位數增長，但示威活動令訪港的中國旅客減少，香港銷售更大跌一半，導致佔公司四成收入的中國消費者上季需求只平穩，即使內地銷售增長逾10%。公司表示正尋求減租，以抵銷關店的開支。

此外，瑞士鐘錶業聯會近日亦公布，當地去年手錶出口金額只升2.4%，創3年最慢增速，至217億瑞士法郎(約1,747億港元)，手錶出口量更創下1984年來最低紀錄。香港是瑞士手錶最大出口市場，但去年輸港手錶金額減少11%，主要受到局勢不穩，導致店舖不時需暫停營業。

市場預計，奢侈品業今年的經營環境會更加艱巨，因除了香港社會動盪沒完沒了，元月以來中國市場備受武漢肺炎疫情打擊，進一步衝擊消費信心，加上疫情向亞洲以致全球散播，打擊航空和旅遊業，經濟損失暫難估量。

RBC分析員Piral Dadhania估計，武漢肺炎或令今年奢侈品企業盈利倒退8%，這些企業有約35%收入來自中國消費者。該行又提到，2003年沙士導致國際旅遊減少20%。

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