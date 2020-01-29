【高盛推介】科技股調整 可吼小米美團認購證
2020年01月29日 12:30
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(24日)升約0.9%，周三(29日)早段跟隨大市下跌，低見12.66港元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約2,720萬元資流入，為上周第三多資金流入的個股相關資產。
投資者如計劃部署反彈，貼價的選擇可留意年期約8個月的小米購證(19968)，行使價12.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿4.4倍。
以及可留意年期約6個月的小米購證(20946)，行使價15.08元，2020年7月24日到期，實際槓桿5.3倍，面值低於0.25元、高敏感度。
美團點評上周五微升約0.3%。周三早段則失守100元水平，及後曾逆市反彈，高見105.7元，惟現時再度下跌。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，5個交易日共錄得約6,400萬元資金流入，為上周最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於上周三(22日)至上周五亦皆錄得資金流入，合共約1,150萬元。
投資者如看好，可留意年期較長的美團購證(12990)，行使價118.98元，2020年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，面值低於0.25元、高敏感度。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價85至102元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的美團沽證(12750)，行使價89.83元，2020年4月03日到期，實際槓桿9.8倍。
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