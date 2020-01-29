武漢肺炎：韓亞航空叫停部分飛中國航線
2020年01月29日 12:44
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(Getty Images圖片)
內地武漢肺炎疫情肆虐，再有南韓航空公司叫停赴華航線。
韓亞航空宣布，決定由2月1日起暫時停飛仁川至桂林、海口兩條航線，下月3日起暫停仁川至長沙航線，以防控新型冠狀病毒肺炎疫情。公司將在密切關注疫情防控工作進展後，再決定重啟運行的時間。
外媒報道，韓亞航空將為所有旅客免費退改簽機票，並決定向疫情嚴重的武漢伸出援手，捐贈救援物資。從本月31日起，仁川至成都和北京航班上將裝載價值相當於4,000萬韓圜(約26.6萬港元)的口罩和醫療用品，緊急運送至武漢地區。
此外，隨着南韓政府將傳染病預警級別從「注意」上調至「警戒」，韓亞航空啟動對策本部，指示機艙服務員在機上佩戴口罩，在機場、維修等地配備口罩和消毒洗手液等。
日前，首爾航空已停飛仁川至張家界和臨沂航線；濟州航空由周三及周四(1月29及30日)起停飛釜山、務安至張家界的兩條航線。易斯達航空也決定於1月30日至2月29日停飛清州至張家界航線，並正考慮暫停其他中國航線。據悉，德威航空和真航空的赴華航線也處於停飛狀態。
於南韓上市的韓亞航空暫升逾1%；濟州航空漲逾3%；真航空飆逾4%。
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