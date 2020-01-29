武漢肺炎：星巴克暫停內地半數門市　麥當勞加強防疫

湖北武漢肺炎疫情持續肆虐全國，星巴克(Starbucks)關閉中國內地一半以上分店，涉及大約逾2,000間。同時，隨着供應鏈受影響，餐牌須變更，加上因應消費者避免流連於公共地方等因素，部分分店營業時間亦作出更改。另外，麥當勞除暫停部分內地門市外，亦加強防疫措施應對。

星巴克行政總裁約翰遜(Kevin Johnson)稱，集團維持2020年業務預測，但因中國暫停關閉門店數目太多，難以計算有關影響，但會保持公司的透明度。不過長遠而言，他仍看好內地的經營前景。

另外，受累疫情爆發，麥當勞亦暫時關閉湖北省五個城市的門店，而內地其他地區的門店均已採取額外防範措施，包括員工上班後要測量體溫、向顧客提供洗手液等。

Guggenheim分析師Matthew DiFrisco表示，以佔全球營業收入及營業利潤的百分比來衡量，三大美國快餐連鎖店包括星巴克、麥當勞及Domino's Pizza中，星巴克最易受疫情衝擊，而該三家公司的中國業務均是高增長區域，並為實現全球營收增長目標的重要貢獻部分。

－－－－－－