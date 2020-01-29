武漢肺炎：星巴克暫停內地半數門市 麥當勞加強防疫
2020年01月29日 12:56
東網電視更多新聞短片
湖北武漢肺炎疫情持續肆虐全國，星巴克(Starbucks)關閉中國內地一半以上分店，涉及大約逾2,000間。同時，隨着供應鏈受影響，餐牌須變更，加上因應消費者避免流連於公共地方等因素，部分分店營業時間亦作出更改。另外，麥當勞除暫停部分內地門市外，亦加強防疫措施應對。
星巴克行政總裁約翰遜(Kevin Johnson)稱，集團維持2020年業務預測，但因中國暫停關閉門店數目太多，難以計算有關影響，但會保持公司的透明度。不過長遠而言，他仍看好內地的經營前景。
另外，受累疫情爆發，麥當勞亦暫時關閉湖北省五個城市的門店，而內地其他地區的門店均已採取額外防範措施，包括員工上班後要測量體溫、向顧客提供洗手液等。
Guggenheim分析師Matthew DiFrisco表示，以佔全球營業收入及營業利潤的百分比來衡量，三大美國快餐連鎖店包括星巴克、麥當勞及Domino's Pizza中，星巴克最易受疫情衝擊，而該三家公司的中國業務均是高增長區域，並為實現全球營收增長目標的重要貢獻部分。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。