武漢肺炎：大摩料上半年中國經濟被拖低1.1個百分點

湖北武漢肺炎疫情持續加劇，摩根士丹利發表報告指出，新型冠狀病毒在高峰期似乎較2003年沙士(SARS)更具傳染性，但死亡率相對較低。不過，疫情導致經濟活動暫停，估計將拖低今年上半年內地經濟增長最多1.1個百分點，環球經濟亦不能幸免。

大摩解釋，中國當局已限制城際交通並延長農曆新年假期，旅遊、娛樂及零售業所受的影響最大，加上工廠延長停工可能對內地的工業生產和貿易帶來壓力。

假設武漢肺炎疫情於2及3月時到達高峰，大摩料中國首季的經濟增長或減慢0.5至1個百分點，但在補貨需求和逆周期政策的帶動下，第一季後將出現復甦。至於假設武疫情於3至4個月內才到高峰期，大摩估計將拖累上半年中國經濟增長0.6至1.1個百分點，但部分影響會被更強勁的政策支持所抵銷。

對於環球經濟方面，大摩指對第一季經濟增長帶來負面影響，但由於推動環球經濟復甦的動力並未受損，一旦疫情減退，便能重回復甦的軌道。如疫情於兩個月內開始恢復正常，對第一季全球經濟增長料約有0.15至0.3個百分點的影響，假設疫情持續3至4個月，將進一步拖低第二季經濟增長約0.2至0.4個百分點。主要央行將可能保持鴿派。

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