武漢肺炎：Apple庫克稱帶來不確定性　分店營運受阻

蘋果公司(Apple Inc.)剛公布亮麗的業績，但受累於中國湖北武漢肺炎疫情，行政總裁庫克(Tim Cook)稱，公司有不少供應商來自內地，其中iPhone大部分生產商如富士康及和碩的內地工廠均受影響，故疫情帶來了不確定性。

根據庫克的說法，Apple有位於疫情爆發中心的武漢地區供應商，但也有其他替代選擇。他表示，武漢地區以外的工廠在農曆新年之後要到2月10日才會重開。

他又透露，Apple已關掉中國的一家分店，並因客流量下滑而縮短其他分店的營業時間，銷售Apple產品的第三方分店也面臨部分關閉的可能。

Wedbush Securities分析師Dan Ives稱，若中國疫情進一步擴散，可能對Apple的供應鏈產生負面影響，將構成投資者的嚴重憂慮。

Apple公布，截至去年12月28日止財季淨收入按年增8.9%至918.19億美元，勝市場預期；期內淨利潤亦按年增11.37%至222.36億美元。消息利好Apple股價在美股收市後延長交易時段一度高見325.84美元，升穿323.33美元的紀錄新高。

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