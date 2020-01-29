武漢肺炎：歌禮炒高逾30%　澄清未參與藥物科研

1)該等報道的結論乃根據中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果作出，公司並未參與相關科研過程，亦未提供相關藥物供其研究。

2)利托那韋及ASC09復方片均為公司尚未獲得上市批文的產品。利托那韋用於治療HIV-1型感染疾病的抗病毒蛋白酶抑制劑，公司的利托那韋仿製藥上市申請(受理號：CYHS1900609)已於2019年8月22日獲國家藥品監督管理局(「藥監局」)接納。ASC09復方片為用於治療HIV-1型感染疾病的兩個抗病毒蛋白酶抑制劑組合，公司的ASC09復方片臨床試驗申請(受理號：CXHL1900443)已於2019年12月30日獲藥監局接納。

3)公司已於2020年1月25日向藥監局及其藥品審評中心申請將利托那韋及ASC09復方片納入國家應急通道。公司在做出該等申請時並不知曉上述中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果。該公司暫未收到相關確認，會與相關藥監部門積極配合。

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