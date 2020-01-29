武漢肺炎：大和削煤氣評級　公用股首選粵海投資

儘管煤氣「10送1」紅股應該不會受武漢肺炎所帶來的衝擊威脅，但該行仍因應疫情發展，調低煤氣今年本港煤氣銷量增長預測0.5個百分點，以及其內地新能源業務的稅後盈利預測，以反映內地商業用氣需求及經濟前景轉趨黯淡。此外，該行相信，武漢肺炎過後，本港示威衝突可能重燃，煤氣的本港售氣量前景仍存隱憂。

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