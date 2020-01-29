武漢肺炎：大和削煤氣評級 公用股首選粵海投資
2020年01月29日 13:47
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日資券商大和就武漢肺炎下的中港公用股策略發表報告，調低中華煤氣(00003)投資評級至「中性」，目標價16.2港元。本港公用股首選為粵海投資(00270)，儘管市場會觀望今年後未來3年的東江水定價結果，但其股息回報率相對債息的差價會是有關股份當中最吸引。
大和指出，本地公用股對大市的敏感度(啤打值)較其他板塊低，股息回報率吸引。然而，回顧2003年「沙士」期間，煤氣是唯一一隻股價受壓的本港公用股，原因是其業務與餐飲及酒店高度相關，不像「兩電」中電控股(00002)和港燈(02638)一樣有准許回報，亦不似粵投般有預先協定好的服務收入。
儘管煤氣「10送1」紅股應該不會受武漢肺炎所帶來的衝擊威脅，但該行仍因應疫情發展，調低煤氣今年本港煤氣銷量增長預測0.5個百分點，以及其內地新能源業務的稅後盈利預測，以反映內地商業用氣需求及經濟前景轉趨黯淡。此外，該行相信，武漢肺炎過後，本港示威衝突可能重燃，煤氣的本港售氣量前景仍存隱憂。
該行認為，中電和港燈會是較佳的避險選擇，調高港燈評級至「跑贏大市」，目標價升至8.35元，理由是港燈2019至2023年的5年投資計劃會支撐盈利，而且低息環境持續不但有望降低融資成本，還能提高其股息回報率的吸引力。中電方面，與長江基建(01038)和電能實業(00006)一樣，有海外業務緩衝本港的風險。
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