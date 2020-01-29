武漢肺炎：中信里昂料人行首季或降準「放水」
2020年01月29日 14:09
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(中新社圖片)
中信里昂發表報告表示，2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)爆發時，內地以寬鬆貨幣政策作回應，包括以外匯儲備刺激內地市場資金流動性，信貸及貨幣供應增長也有加速。
該行相信，為降低今次武漢肺炎疫情對經濟的潛在影響，中國人民銀行將提前推行貨幣寬鬆政策。下一步措施可能在今年2月降低貸款市場報價利率(LPR)，以及中期借貸便利(MLF)操作利率。如果情況轉差，今年首季有可能降低存款準備金率0.5厘。
在武漢肺炎疫情放緩之前，市場情緒可能較脆弱。因此該行建議，投資者短期內可採取防禦態度，值得留意是，股票市場的拋售情況可能只是短暫性質，與「沙士」時期一樣。惟入市買貨機會仍取決於武漢肺炎疫情新增確診病例、疑似病例及死亡率等。
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