武漢肺炎：中印表面憂滯脹　更驚潛在通縮風險

外國傳媒報道，隨着全球經濟增長放緩、食品價格上漲導致通脹升溫，再加上突如其來的疫情，印度與中國都遭受滯脹(stagflation)威脅，即通脹升幅高於經濟增長，並可能使全球經濟雪上加霜。由於局勢不確定，也使兩國央行放水與否陷入兩難。

報道指出，中國過去6個月一直擔憂滯脹風險，目前經濟增長正處於29年最低，但通脹一直在4%以上，最近更爆發武漢肺炎，進一步抑制經濟活動。印度方面，經濟增長也放緩至6年最低，去年第3季僅按年增長4.5%，而去年12月通脹則達7.4%。

不過，經濟學家亦質疑，上述兩個世界上人口最多的國家是否真的陷入滯脹，抑或只是因一連串食品價格問題，導致表面的通脹掩蓋了潛在的通縮壓力。

事實上，中國由於發生了非洲豬瘟，扯高了豬肉價格，並帶動替代食品價格上漲，雖然整體通脹上升，但核心通脹(扣除能源及食品)卻持續下降。印度方面，去年12月的食品價格按年大升12%，蔬菜價格漲幅更高達60%。印度經濟學家表示，目前糧價急漲的主因是非季節性降雨，因此通脹未必會居高不下，故急升只是「過渡性」，只要下一季洋蔥上市後就能平息。

滙豐銀行指出，滯脹可能是誤導，由於糧食價格高漲打擊需求，中期反而可能更偏向通脹放緩。糧價雖漲，但其他產品與服務卻跌價，故亞洲真正的威脅可能不在於滯脹，而是經濟停滯。

因此，中國人民銀行與印度央行面臨困難的抉擇。如果食品價格大漲當真引發全面通脹，央行就必須加息；但如果通脹只是暫時，央行反而要擔憂需求疲弱，通脹可能會進一步跌破目標。

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