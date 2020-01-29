武漢肺炎：內地菜價急飆恐加劇通脹　央行陷兩難

外國傳媒報道，中國相關部門努力遏制快速傳播的新型冠狀病毒疫情之際，食品成本上漲成了該國不斷增加的擔憂之一。

報道指出，追蹤每日中國蔬菜價格的指標──壽光蔬菜價格指數飆4.9%至195.45，達到近4年最高。蔬菜成本飆升對家庭預算構成另一壓力，因非洲豬瘟引起的豬肉價格上漲早已使家庭預算緊張。Jefferies Financial Group Inc.全球股票策略師Sean Darby表示，作為對疫情防控舉措的反應，消費者和企業等可能會囤積必需品，加大通脹壓力。

他表示，供應鏈被擾亂帶來的衝擊，可能會導致家庭和企業因預期進一步的交通限制而「過度儲備」。這可能引發對必需品以及關鍵零組件的「搶購」，進而可能導致通脹飆升。

對於中國人民銀行(即中國央行)來說，就像大多數央行一樣，預計不會過度在意價格衝擊，不過通脹的長期上升將使其緩解經濟打擊的努力變得複雜。央行周二(28日)表示，將運用公開市場操作等貨幣政策工具「及時投放充足的流動性，維護銀行體系流動性合理充裕」。

中國去年12月通脹4.5%，與去年11月的漲幅一致；反映「死物」的生產者價格指數則按年下降了0.5%，低於去年11月1.4%的降幅。數據已明顯折射出食品漲價的問題。

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