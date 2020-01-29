武漢肺炎：豐田汽車暫停中國生產　 直至2月9日

武漢肺炎疫情持續擴散，愈來愈多跨國企業縮減在中國的商業活動，日本豐田汽車為最新的例子，該公司宣布暫停中國的生產，直至2月9日。

外國媒體引述豐田指出，考慮到地方和區域政府的指引，以及零件供應狀況等各種因素，公司決定暫停在中國所有工廠的營運，直到2月9日。公司將關注形勢的發展，就2月10日起的營運作出進一步決定。

至於對供應鏈的影響，豐田指出，鑑於汽車行業供應鏈廣泛，且用於車輛的零件種類很多，因此很難具體置評。

此外，公司透露，已按照日本外務省的指引，限制員工前往湖北省的旅行，公司同時已要求員工避免前往中國其他地區的不必要旅行。目前旗下並沒有員工身處武漢或湖北省。

－－－－－－