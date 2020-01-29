武漢肺炎：「電子業之母」集中湖北　全球科技業恐「斷鏈」

外國傳媒報道，今次武漢肺炎疫情急速升溫，絕對是全球災難！由於武漢是中國面板與記憶體生產重鎮，目前官方已宣布今年農曆新年假期延長至2月2日，即整個供應鏈產能會延後恢復，甚至面臨「斷鏈」危機。

隨着武漢封城，員工過年後如何上班，中國官方目前仍未有定案，讓業界憂心生產線人力不夠，既有庫存又出不去，令電子業面臨「斷鏈」困境。

事實上，武漢是中國科技發展重鎮，例如中國大型面板廠京東方、華星光電，以及天馬都在當地落戶；武漢長江存儲、武漢新芯、兆易創新等記憶體企業更是當地的重點企業。湖北省也是台灣PCB(印刷電路板)廠生產大本營，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等，都在湖北設廠，目前整個湖北交通大亂，牽連所有供應鏈。

有業界人士指出，PCB(印刷電路板)是「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的關鍵零組件，負責固定電子零件、提供零件電流連接，直接影響電子產品的可靠度及性能。台灣PCB湖北廠若生產受阻，將牽連全球電子業神經。

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