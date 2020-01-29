武漢肺炎：瑞信料新春期間澳門賭收按年挫五成

澳門旅遊局公布，中國內地訪客於1月28日(年初四)入境澳門人數為1.54萬人次，在除夕至年初四(24至28日)累計人數為12.71萬人次，按年大減79.2%。

瑞信發表研究報告，表示在對武漢冠狀病毒的恐慌下，澳門博彩股股價自高位經已下跌了10%至15%。該行相信，有關問題難以造成長遠的結構性影響，短期則對澳門賭收造成打擊，前景不明朗亦拖累短期股價表現。該行指，同樣為農曆年假期，今年澳門賭收將較去年下跌40%至50%，而且賭收動力會再進一步減速，主因賭收數字通常較訪澳人數滯後，後者單1月27日就按年跌89%，而且內地政府已於1月24日停止批出個人遊申請。

有博彩業客戶關係經理指出，湖北省旅客對澳門賭收每年貢獻約10%。貴賓賭廳收入方面，該行與兩間合共佔市場65%份額的疊碼仔(賭業中介)公司理解過後，農曆年假的首四天，轉碼數較去年農曆年下跌50%，而去年第四季則按年跌25%，今年1月首18天亦僅下跌15%。

至目前為止，只有一小團大額賭客留澳，大部分賭額稍低的客人都取消了來澳的旅程。未來幾天疊碼仔都認為市道會顯著下跌，原因為賭場都取消了新年活動。大額賭客在逐步消耗賭本後將會離澳返回內地。

該行訪問過經營高級中場的業內人士後，預料高級中場於農曆年賭收按年少四成。按過往經驗，人流在年初三會開始上升，一直至年初六、七，可是本年的年初三人流按年少四至五成，且較正常的工作天亦少10%至20%。在氹仔主要賭場的酒店入住率大跌60%。

預訂酒店方面，業內人士指約四成客人取消了預訂。理由不單止因為入境限制，也擔心坐飛機要關閉在封閉環境。另外，業內人士也發現，之前已抵澳的賭客紛紛延長逗留澳門，原因為澳門較安全也較少感染個案。

雖然現階段難以準確預測盈利，但該行認為，就算疫症逐步受控，也需要時間給賭客恢復對澳門博彩的興趣。該行預料，澳門博彩業第一、二季盈利有降級的風險。

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