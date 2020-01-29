雪上加霜！內地上季智能手機出貨量跌15%　近7年最低

調查機構Canalys發表報告指，去年第4季中國智能手機出貨量按年跌15%至8,530萬部，是連續第11個季度錄得下跌，亦是自2013年首季以來最低。去年全年內地智能手機銷售按年跌7%至3.69億部，反映智能手機於傳統旺季銷售顯著跑輸，當中4G智能手機需求疲弱，而廠商亦正期待5G手機。報告指出，分銷渠道方面已在清理4G庫存，並期望5G將起帶動作用。

該機構續指，蘋果公司去年第4季扭轉跌勢，市佔率回升至11.8%，是近8個季度以來最好。而iPhone出貨量跌幅亦收窄至12%，達1,000萬部。該機構認為，主因是iPhone 11定價具競爭力，同時是內地銷量最好的4G手機，反映蘋果公司配合硬件及服務生態系統的強勢，仍有能力推售新產品，相信到5G iPhone來臨時，客戶升級的比率會更高。

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