武漢肺炎：投資者蜂擁買金　惟金價受制印度實體需求降

武漢肺炎不斷擴散，刺激市場避險情緒高漲，顯著影響金價表現，投資者紛紛湧入金市。數據顯示，全球黃金交易所買賣基金(ETF)總持有量在周二(28日)升至2,561.2噸，為2013年1月以來最高，已非常接近2012年12月黃金ETF持有量創下歷史紀錄的2,572.8噸。

不過，實體黃金零售需求則下跌。數據顯示，印度去年4至12月黃金進口量有所下跌。該國是全球僅次於中國的黃金需求大國，惟期內黃金進口量按年下降6.77%，至230億美元，2018年同期的進口量則為247.3億美元。2019年全年，印度總計進口黃金在800至900噸之間。

現貨金報每安士1,568.24美元，漲0.07%。

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