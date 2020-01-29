武漢肺炎：投資者蜂擁買金 惟金價受制印度實體需求降
2020年01月29日 16:09
東網電視更多新聞短片
武漢肺炎不斷擴散，刺激市場避險情緒高漲，顯著影響金價表現，投資者紛紛湧入金市。數據顯示，全球黃金交易所買賣基金(ETF)總持有量在周二(28日)升至2,561.2噸，為2013年1月以來最高，已非常接近2012年12月黃金ETF持有量創下歷史紀錄的2,572.8噸。
不過，實體黃金零售需求則下跌。數據顯示，印度去年4至12月黃金進口量有所下跌。該國是全球僅次於中國的黃金需求大國，惟期內黃金進口量按年下降6.77%，至230億美元，2018年同期的進口量則為247.3億美元。2019年全年，印度總計進口黃金在800至900噸之間。
現貨金報每安士1,568.24美元，漲0.07%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。