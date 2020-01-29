【市後重點睇】人民幣先升後回 道期向好
2020年01月29日 16:12
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美匯指數報98.09，離岸人民幣(CNH)升見6.9532後回落，報6.9654，港匯企7.7736，美元兌日圓升上109.08。歐元及英鎊齊跌0.15%，兌美元報1.1006及1.3007。金價反覆處1,568美元。布油報60.09美元，紐油見54.02美元。道指期貨升44點。
●市後關注點
-21:30 美國12月商品貿赤、12月批發庫存
-23:00 美國12月待完成房屋銷售
-周四凌晨3時 美國聯儲局公布議息結果
●港股在農曆新年假期後復市急挫，恒生指數全日收報27,160點，跌789點或2.82%。國指收報10,618點，跌357點或3.26%。主板成交1,240億元。https://bit.ly/2vykYjb
●多家企業暫停部分內地業務，包括星巴克、韓亞航空及迅銷等。
-星巴克暫停內地半數門市，麥當勞加強防疫。
-韓亞航空叫停部分飛中國航線。
-暫關內地門市，迅銷曾跌逾4%。
-Apple庫克稱帶來不確定性，分店營運受阻。
●武漢肺炎：
-中國醫療集團炒高2.8倍突停牌。
-中信里昂料人行首季或降準「放水」。
-歌禮炒高逾30%，澄清未參與藥物科研。
-大摩料上半年中國經濟被拖低1.1個百分點。
-內地戲院拍烏蠅，影業股遭殃！
-3M無間斷生產口罩應市。
-高盛料短線打擊險企保單銷售。
-石四藥抗病毒藥物准入防控疫情產品儲備目錄。
-工銀亞洲西九龍站個人理財中心暫停服務。
-賭場或停業，濠賭股全線急挫。
-航空股被拋售，國泰股價急瀉近5%。
-內房變招！禹州地產改用網上售樓。
-「電子業之母」集中湖北，全球科技業恐「斷鏈」。
-內地菜價急飆恐加劇通脹，央行陷兩難。
-美團外賣推出「無接觸配送」服務。
●二手成交：翠彤苑複式戶連車位售出，呎價僅8355元。
●【零售浩劫】示威拖累！LVMH上季香港銷售大削四成。
●IMF：更多寬鬆幣策，難解全球經濟風險。
●英國允華為有限度參與5G建設，加拿大稱會認真審視。
●港元拆息︰1個月升至2.08厘，連漲兩日。
●澳洲上季CPI按年升1.8%，略勝預期。
●比特幣升破9400美元關，三大理由睇好。
●雪上加霜！內地上季智能手機出貨量跌15%，近7年最低。
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