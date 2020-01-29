武漢肺炎：各大車廠陸續叫停　全球汽車產量勢降

外國傳媒報道，武漢肺炎疫情持續擴散，勢拖累中國汽車產量！豐田汽車(Toyota)周三(29日)表示，其在中國的生產廠房將關閉至2月9日，正評估其零部件供應情況。

除了豐田外，本田汽車(Honda)和法國標致雪鐵龍集團(PSA)已採取行動，疏散位於武漢市工廠的所有員工。有消息指，日產汽車(Nissan)也有意跟隨，將武漢市工廠的員工及其家人撤回日本。

美國通用汽車(GM)在中國共有15個組裝工廠，其中一個位於武漢市，約有6,000名員工。發言人表示，該公司仍考慮是否將停工期延後至2月2日，目前已下令暫停員工前往中國出差，提醒員工們必須採用所有建議的防護措施。

另一美國車廠福特(Ford)預計，生產仍會持續到2月3日，但若中國官方有任何進一步指示或建議，生產排程仍有可能變動。

快意佳士拿(Fiat Chrysler)亦已宣布，公司要求所有員工更改或延後前往中國的出差行程到2月底之後；德國福士(Volkswagen)發言人透露，將積極檢視疫情發展，疏散員工並禁止員工前往中國出差。

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