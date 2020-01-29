武漢肺炎：九毛九停業至2月9日　有需要會再延期

為積極配合病毒防控工作，以及確保其僱員及顧客的健康與安全，集團自2020年1月26日起已暫時停止其所有門店(包括自營及特許經營門店)營業。考慮到有關疫情的最新發展情況，董事會決定截至2020年2月9日(包括該日)止繼續暫時停止其所有門店(包括自營及特許經營門店)營業。如開業時間需根據疫情發展情況及相關政府政策作出進一步延期，公司將於適當時候作出進一步公告。

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