【fb直播】港股鼠年開局急挫　股民先沽貨？

2020年01月29日 16:44
  • 東網電視
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    武漢肺炎疫情繼續蔓延，鼠年第一個交易日，恒指開市就跌接近850點，失守250天線，迫近二萬七關口，雖然低位有支持，不過全日持續受壓，港股究竟跌定未？喺武漢疫情未有好轉情況下，博反彈未係時候？
    煤氣(00003)遭大行大和下調評級，由「跑贏大市」下調至「持有」，指其核心業務與餐飲及酒店等行業料受近期肺炎疫情影響，跌市想揀公用股傍身，邊隻係首選？
    受惠iPhone、可穿戴及其他設備收入支持，蘋果公司最新一季業績勝預期，不過手機孖寶舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)就要跌落嚟，係之前升過龍，定抑或有其他因素影響？
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