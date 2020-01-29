【fb直播】港股鼠年開局急挫 股民先沽貨？
2020年01月29日 16:44
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武漢肺炎疫情繼續蔓延，鼠年第一個交易日，恒指開市就跌接近850點，失守250天線，迫近二萬七關口，雖然低位有支持，不過全日持續受壓，港股究竟跌定未？喺武漢疫情未有好轉情況下，博反彈未係時候？
煤氣(00003)遭大行大和下調評級，由「跑贏大市」下調至「持有」，指其核心業務與餐飲及酒店等行業料受近期肺炎疫情影響，跌市想揀公用股傍身，邊隻係首選？
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