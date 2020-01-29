金管局：逆周期緩衝資本比率維持2%不變

金融管理專員公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率維持不變，仍為2%。

金融管理專員余偉文表示，目前香港經濟環境不明朗，維持CCyB比率於現行水平可容許更多時間觀察經濟走勢，以便在稍後時間能就逆周期緩衝資本作出更適切的決定。

金融管理專員在定出CCyB比率時，會考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」。

根據2019年第3季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為0.75%。然而，根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得所有去年第4季相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率應處於較高水平。

值得留意的是，對上一次調整CCyB比率為去年10月中旬，當時由2.5%下調至2%，當時預期銀行可釋放約2,000億至3,000億港元的額外放貸額度，讓銀行能重點投放於支援中小企。

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