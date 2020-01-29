武漢肺炎：野村料澳門賭收雙位數跌幅　業界悲觀

日資券商野村發表研究報告，估計澳門博彩收入在現市況下很容易以雙位數字幅度下跌，但以幾日農曆新年的情況暫難估算跌多少。不過，該行訪問過的博彩業營運商近日都變得悲觀。

該行得到的悲觀反應，包括拱北關閘在鼠年伊始幾乎空無一人，澳門交通變得冷清。該行聯絡得上的酒店透露，旅客取消行程的情況亦急增。雖然歷史證實疫情過去會恢復，但業內人士目前悲觀情緒高漲，有營運商指，需要一個月或以上時間去回復，因目前病毒仍未受控。

該行早前預測，今年1至2月賭收大致無增長，但要在內地春節假之前回復公眾的信心又顯得時間不夠，中央政府雖然將春節假期延長至2月2日，但該行認為是象徵式大於實際效用。就算賭業營運商能成功補回之前已取消的人客行程預訂，以消費而言，賭客的質素相信會較之前下降，賭收未來亦很容易以雙位數幅度下跌。

該行認為，在旅客數目、賭收、盈利前景變得明朗之前，博彩股仍難從低位反彈，但認為冠狀病毒影響屬於短期，一些過度被拋售的股份應要買入持有。

－－－－－－