武漢肺炎：南韓也要搶口罩　一周銷量暴增近44倍

中國武漢肺炎已是全球事件！外國傳媒報道，南韓民眾已開始搶購口罩等衛生用品，據南韓電商G-Market在周二(28日)公布的數據顯示，該國民眾為應對武漢肺炎，正瘋搶口罩和洗手液，口罩自1月21至27日銷量爆升，銷售額按周增幅達43.8倍，按年亦達20.44倍；同期洗手液也幾乎斷貨，銷量按周暴增約70倍，按年亦增74.1倍。

南韓電商網站之一Wemakeprice也表示，KF94口罩銷量在1月24日到27日期間，與17日到20日相比大增32.13倍，同期手部消毒液銷量也狂升8.37倍。

報道指出，南韓冬季正值霧霾期，口罩銷量一般已較平時多5至8倍，今年加上武漢肺炎在該國也出現案例，令口罩銷量增幅創歷史新高。

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