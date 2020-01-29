武漢肺炎：市場憂中美首階段協議難落實

隨着武漢肺炎疫情升級，市場開始憂慮中美首階段貿易協議的落實進度！外國傳媒報道，研究機構Panjiva Research發表報告指出，武漢肺炎疫情若導致需求持續受影響，可能會殃及中美首階段貿易協議。

該機構表示，中國已承諾2021年從美國進口較2017年水平增加88.3%的製成品，但如果需求一直受打擊，可能使這個目標更難達成。

國際戰略研究中心(CSIS)的中國專家Scott Kennedy亦表示，整體來說，遏制病毒散播將對中美貿易協議形成重大擾亂。

標普全球市場財智旗下的供應鏈研究部門認為，疫情造成的經濟衝擊，意味中國或無法履行關於消費者支出及電子和汽車供應鏈的購買承諾。

大宗商品經紀商INTL FCStone駐上海的分析師Darin Friedrichs則表示，作為協議的一部分，今年購買370億美元農產品的目標將更難達到。

美國總統特朗普上周在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇期間時表示，倘若中國違約，他將終止中美首階段貿易協議，並大幅調高中國商品的進口關稅。他又指出，充分了解中國過去一直不值得信賴，但首階段貿易協議具有巨大的管轄行動，而且是有史以來最強，如果中國偷取知識產權，他將終止協議，同時透露中美第二階段貿易談判馬上就會開始。

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