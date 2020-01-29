武漢肺炎：景順料對內地經濟影響大過03年　因為...

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，中國武漢肺炎疫情爆發，對市場信心影響，可能遠超過其實質影響。若其他因素相同的情況下，武漢肺炎對內地經濟影響或較2003年非典型肺炎爆發時大，因現時經濟狀況比2003年更依賴消費。

她預計，中國及其他亞洲股市將繼續下跌，一定程度上亦可能影響全球股市。倘若武漢肺炎病毒進一步擴散，市場反應或會加劇。由於近日中國及其他地區出現更多感染病例，顯示市場將面臨更大的下行風險。

參考過往歷史資料，衞生事件造成的恐慌及其對市場的影響往往較​短暫。因此，長線投資者或可維持目前的資產配置；短線投資者則可能需諮詢其投資顧問，以黃金、美國國債等「避險」資產類別，來補充其投資組合。

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