武漢肺炎：亂世買金冇得輸　即使疫情受控也會升？

武漢肺炎不斷擴散，刺激市場避險情緒高漲，去年開始已被看好的金價更被看高一線。現貨金現報每安士1,570.83美元，漲0.23%。

外國傳媒報道，環球投資者對黃金需求大增，數據顯示，全球黃金交易所買賣基金(ETF)總持有量在周二(28日)升至2,561.2噸，為2013年1月以來最高，已非常接近2012年12月黃金ETF持有量創下歷史紀錄的2,572.8噸。不少專家認為，推動金價向上的真正因素不只是疫情，預計即使疫情不再惡化，金價仍會於高位徘徊，並進一步向上，最主要原因是「低息」。

位於澳洲悉尼的金融機構ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示，即使武漢肺炎疫情不再惡化並有好轉，也不會改變金價向上的趨勢，主因是美國聯儲局繼續「放水」將令資產負債表繼續擴大、實際利率(即扣除通脹因素後的利率)仍低，以及包括美日歐在內的主要央行不會將貨幣政策回復常態。

澳洲國民銀行(National Australia Bank)經濟學家John Sharma亦指出，如果疫情受控，當然會有資金流出黃金ETF，惟不會令金價崩潰，因全球仍面對低息、地緣政治不穩，以及貿易緊張氣氛很可能持續。這通通會對黃金需求構成支持。

不過，由於環球經濟放緩，拖累實體黃金零售需求下跌。數據顯示，印度去年4至12月黃金進口量有所下跌，期內黃金進口量按年下降6.77%，至230億美元，2018年同期的進口量則為247.3億美元。總結2019年全年，印度總計進口黃金在800至900噸之間。該國是全球僅次於中國的黃金需求大國。

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