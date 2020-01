武漢肺炎：野村料情況續惡化　內地經濟將放緩

武漢肺炎持續擴散,日資券商野村董事總經理兼中國區首席經濟學家陸挺發報告指,目前疫情尚未見底,料情況將續惡化(The worst is yet to come)。由於現時運輸網絡中斷阻礙生產,內地經濟又面臨數個阻力,加上服務業規模較為龐大,故與2003年爆發的「沙士」相比,預期武漢肺炎在短期內或將對中國經濟造成更沉重的打擊。

該行指,武漢市是內地重要交通樞紐,且疫情爆發時正值農曆新年,過去一個月大量市民往返武漢。現時疫情在全球地區擴散,武漢市市長早前又表示,約500萬市民在武漢正式封城前離開。由於近期首批感染案例均為來自當地,該行有理由相信上述500萬人在未完全被鎖定前,將成重大風險,未來幾周疫情或在春節結束後再度惡化。

該行引述2003年內地首兩季度的實際國內生產總值(GDP)下降2個百分點,預期今年首季實際GDP下跌幅度將較2003年次季擴大,但相信影響較為短暫。該行並料,當病毒被抑制後,需求及生產將復甦,經濟將呈「V形」反彈。但內地經濟將放緩多少以及何時出現恢復,需看疫情發展。

該行料當局將推出一系列措施保經濟,包括降準、降利率等,人行或會為受疫情打擊的企業提供具針對性的信貸放鬆措施。不過,疫情或令國內需求再度變弱,相信有關措施的成效或遭減弱。

------