新型冠狀病毒近日迅速蔓延，成為市場密切關注的焦點，更引起全球股市拋售，領航亞太區首席經濟學家王黔認為，國際間相互協調合作，可能會讓市場放心，病毒對人類和經濟的影響或許有限。儘管相關風險斜向下行，但該行對2020年中國國內生產總值(GDP)增​​長的預測維持在5.8%。雖然新型冠狀病毒會在短期內威脅到經濟增長，但由於預期政府將推出刺激措施，預計下半年有機會反彈。

王黔指出，考慮到這次國際社會公共衞生的迅速和更佳的協調，是次對全球其他地區的溢出效應或會受到限制，但不同國家受影響的程度視乎它們與中國之間的經濟聯繫。

參考沙士時的經驗，2003年第2季中國GDP增長減慢了2個百分點，其中交通、旅遊和酒店業尤其遭受沉重打擊。王黔指，這些行業和零售業可能將再次成為重災區，但對中國經濟增長所造成的傷害嚴重但將是短暫。另外，主要影響中國經濟增長的是市場情緒，而人們感到恐懼或充滿信心是取決於中國政府的反應，而好消息是中國政府已採取認真的行動作出回應。

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