武漢肺炎：想趁冧市撈貨？先洞悉年輕人「10大」喜好

武漢肺炎肆虐，全球股市雖然受累，但也不失為趁低吸納的機會。正所謂：「知己知彼，方能百戰百勝。」投資者不妨留意一下目前年輕人的「口味」，或可增添勝算。

美國證券交割商Apex Clearing近日發表了去年第4季美國「千禧世代」報告，分析了逾73.4萬名平均年齡僅31歲的美國投資者組合喜好，他們的出生年份主要介乎1981至1996年，以窺探他們的投資習慣。

結果發現以下「10大持股」，當中也有在香港上市，不妨參考一下：

●蘋果公司(Apple Inc.)

●亞馬遜(Amazon)

●特斯拉(Tesla)

●Facebook

●微軟(Microsoft)

●巴郡(Berkshire Hathaway、「股神」巴菲特的投資旗鑑)

●迪士尼(Disney)

●Netflix

●AMD

●阿里巴巴

另外，Google母企Alphabet排12位；Roku(美國串流電視設備供應商)排26位。

由此可見，1981至1996年出生的年輕人，普遍十分看好科技股的前景，正如金融市場傳統智慧所言：「有智慧不如趨勢。」相信短期內科技股依然是投資首選。

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