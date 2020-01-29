武漢肺炎：金融專家把脈　「雷曼式危機」將引爆？

湖北武漢肺炎疫情直捲全國，影響已率先在港股反映，多家大行認為中港乃至全球經濟會受重擊，但不會持久。然而有意見指，考慮到中國經濟體量後，新型肺炎隨時引爆「雷曼式危機」：

●ING銀行：料全年經濟增長放緩0.3個百分點

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告稱，內地零售、餐飲和旅遊服務等行業將嚴重受疫情影響，預期全年經濟增長(GDP)將放緩0.3個百分點，至5.6%。該行預期，更多市民選擇留在家中和在家工作，零售將首先受衝擊，預料內地零售額將由按年升8%，放緩至按年升3至4%。人民幣兌每美元或將貶至7.2水平。

此外，入境和出境旅遊將因為航班中止而受影響，高度依賴中國遊客的全球旅遊業，或出現30%以上的負增長。

對香港影響方面，彭藹嬈認為武漢肺炎對香港經濟增長影響有限，此前該行已預期受累於本地持續的示威活動今年本地GDP將倒退5.8%，疫情會令GDP再倒退多0.1個百分點，至負增長5.9%。該行續指，疫情對本地零售影響溫和，但料未來數月零售業總銷貨價值或仍錄30%的按年跌幅，跌幅或在今年4月後收窄，相信只是因為低基數效應。

●景順：內地經濟影響較「非典」時大

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，疫情對市場信心影響可能遠超過其實質影響。若其他因素相同的情況下，武漢肺炎對內地經濟影響或較2003年非典型肺炎爆發時大，因現時經濟狀況比2003年更依賴消費。

股市方面，她預計中國及其他亞洲股市將繼續下跌，反應會雖病毒進一步擴散加劇。由於近日中國及其他地區出現更多感染病例，顯示市場將面臨更大的下行風險。不過該行強調，參考過往歷史資料，衞生事件造成的恐慌及其對市場的影響往往較​短暫，因此長線投資者或可維持目前的資產配置。

●研究機構警告：武漢肺炎引爆「雷曼式危機」

然而經濟研究機構AdMacro警告，目前市場只是以2003年「沙士」經驗作比較是「過於隨意」，在考慮到自2003年以來中國經濟增長、城市人口增長，以及出行便利性，武漢肺炎爆發代表着「雷曼式時刻的引爆點」，這將是全球經濟衰退的藥引。

他解釋，中國國內生產總值(GDP)到了2019年底，已升至14.3萬億美元，佔全球逾16%，「如果世衛(WHO)正確，疫情影響持續數月的話，這毋庸置疑會拖低中國經濟增長達1個百分點，全球經濟亦會被削減0.5個百分點。我們則相信影響會更大。」

●野村：病毒抑制後經濟料呈「V彈」

日資券商野村董事總經理兼中國區首席經濟學家陸挺發報告指，與2003年爆發的「沙士」相比，預期武漢肺炎在短期內或將對中國經濟造成更沉重的打擊，預期今年首季實際GDP下跌幅度將較03年次季擴大，但相信影響較為短暫。該行並料，當病毒被抑制後，需求及生產將復甦，經濟將呈「V型」反彈。但內地經濟將放緩多少以及何時出現恢復，須看疫情發展。

●領航：經濟受害嚴重但短暫

領航亞太區首席經濟學家王黔表示，參考沙士時的經驗，交通、旅遊、酒店業和零售業可能將再次成為重災區，但對中國經濟增長所造成的傷害嚴重但將是短暫，主要影響還是市場情緒。

該行對2020年中國GDP增​​長的預測維持在5.8%，稱雖然新型冠狀病毒會在短期內威脅到經濟增長，但由於預期政府將推出刺激措施，預計下半年有機會反彈。

●大摩：上半年中國經濟被拖低1.1個百分點

摩根士丹利發表報告指出，疫情導致經濟活動暫停，估計將拖低今年上半年內地經濟增長最多1.1個百分點，環球經濟亦不能幸免。

大摩表示，假設武漢肺炎疫情於2及3月時到達高峰，料中國首季的經濟增長或減慢0.5至1個百分點，但在補貨需求和逆周期政策的帶動下，第一季後將出現復甦。若疫情於3至4個月內見頂，料拖累上半年中國經濟增長0.6至1.1個百分點。

對於環球經濟方面，大摩指對第一季經濟增長帶來負面影響，但由於推動環球經濟復甦的動力並未受損，一旦疫情減退，便能重回復甦的軌道。

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