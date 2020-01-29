樓價UPDATES：二手市睇樓及成交冷清

農曆新年長假期兼逢武漢肺炎肆虐，元朗區二手市場睇樓及成交氣氛十分冷清，四天新年假期只聞零星買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山樂信臺1座低層F室，實用面積762方呎，以三房包括套房設計，向東南，以1,750萬元轉售，實用呎價22,966元。上址為原業主於2010年以863萬元買入，十年升值約1倍。

●部分市區單幢式住宅由於入場門檻相宜，故雖然缺乏設施，但仍不乏買家追捧。位於北角京華道的宏華閣，3日連錄3宗成交，較去年全年僅1宗大幅上升。該廈一個中層B室，實用面積258方呎，屬兩房設計，向東北，以570萬元售出，實用呎價22,093元。

●西灣河逸濤灣一個頂層特色戶，實用面積763方呎，為三房包括套房間隔，以3.75萬元租出，實用呎租49.1元。以業主二○○○年購入價約693.8萬元計，回報率6.5厘。

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九龍區

●觀塘觀月‧樺峯高層B室，實用面積794方呎，為三房包括套房及連儲物房間隔，外望月華街公園。業主在去年11月初將單位放租，原叫租3.25萬元，經議價後減價1,300元，以3.12萬元租出，實用呎租39.3元。屋苑現時仍有3個租盤，一房單位及兩房戶月租叫價分別由1.75萬元及2.15萬元起。

●將軍澳都會駅2座中層A室，實用面積492方呎，為兩房設計，外望正南海景。單位於上年11月叫價880萬元放售，日前以858萬元以易手，實用呎價17,439元，原業主持貨4年，帳面獲利約198萬元。

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新界區

●元朗區近日交投不多，雍翠豪園2座低層F室，實用面積443方呎，屬兩房間隔，以540萬元沽出，實用呎價12,190元，單位4年升值32%。

●大圍珀玥本月暫錄約6宗租賃成交，包括一個低層G室一房戶，實用面積296方呎，以1.4萬元租出，實用呎租47.3元。新租客有感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入作自住。若以業主於2018年購入價604萬元計算，回報率約2.8厘。

●深井麗都花園本月僅錄一宗成交，該單位為1座低層D室，以貼市價520萬元放盤，不足一個月以518萬元獲承接。上址實用面積547方呎，原則為三房戶，現改裝成兩房間隔，呎價9,470元。項目現時有25個放盤，叫價由580萬元起。

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