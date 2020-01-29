武漢肺炎：旅遊禁令料拖累港經濟1.39個百分點

澳新銀行發報告表示，中國政府正透過實施外遊限制，壓制武漢肺炎疫情蔓延，惟旅遊禁令將對旅遊業影響深遠，其中對旅業較依賴的香港和泰國將最受打擊。

該行比較不同亞太區經濟體，指出泰國的旅遊服務出口佔本地生產總值(GDP)份額最大，高達11.2%，其次是香港，佔9.4%。如按遊客國籍劃分，香港有78.7%的旅客來自中國內地，佔比最高，泰國則有27.6%。

該行為最壞情況作出預測，若內地旅客連續3個月下跌75%，香港今年全年GDP將跌1.39個百分點，泰國的GDP則將跌0.58個百分點。至於旅遊業佔經濟增長佔比最少的印度和印尼，料將受最低程度影響。該行又強調有關預測是極端情況，假設了當局發出的旅遊禁令有效。

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