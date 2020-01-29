武漢肺炎：勢有炒作？兩上市企業披露抗疫藥物

目前集團關聯公司萬全萬特廈門有限公司，是一家唯一國內歷史生產過該產品製劑，企業同時擁有原料批文，申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。集團將負責進一步臨床研究和申報工作。

集團疫情臨床特別行動組，還在繼續晝夜從上千個可能治療的新老藥品中，通過臨床大數據進行篩選。

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