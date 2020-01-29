武漢肺炎：勢有炒作？兩上市企業披露抗疫藥物
2020年01月29日 21:30
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(Getty Images圖片)
中國醫療集團(08225)公布，旗下新型冠狀病毒肺炎(即武漢肺炎)臨床特別專案組研究發現，利托那韋(Ritonavir)對新型冠狀病毒(2019-nCoV)有抑制作用和療效報告，中國科學院武漢病毒研究所等也發現其在細胞層面上對新型冠狀病毒(2019-nCoV)有較好抑制作用。
目前集團關聯公司萬全萬特廈門有限公司，是一家唯一國內歷史生產過該產品製劑，企業同時擁有原料批文，申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。集團將負責進一步臨床研究和申報工作。
集團疫情臨床特別行動組，還在繼續晝夜從上千個可能治療的新老藥品中，通過臨床大數據進行篩選。
另外，泰凌醫藥(01011)公布，公司附屬公司蘇州第壹製藥有限公司擁有卓澳，一種「氨溴索」(沐舒坦)的藥物，公司將緊密注視新型冠狀病毒的治療方法進程，一經確認「氨溴索」(沐舒坦)能有效治療新型冠狀病毒，公司的生產部門將全力配合中國政府大量生產卓澳，以供應市場需要。
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