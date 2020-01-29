懶理特朗普！歐盟未全面封殺華為5G網絡

外國傳媒報道，歐盟決定不全面禁止華為等中資供應商獲得利潤豐厚的5G合同，意味美國總統特朗普政府的警告和威脅，未能說服盟友冒着風險挑釁中國。

歐盟在一套有關如何減緩下一代電信網絡推出所帶來風險的共識準則指引中表示，經安全機構評估，總部位於非民主國家的公司可能被排除在特定核心組件的採購之外。

儘管美國激烈游說，歐盟周三(29日)發布的措施清單並未建議先行全面禁止中國的設備。歐盟成員國必須在4月30日之前，實施包含在該清單中的風險緩解措施。

事實上，美國在壓制中國科技崛起上接連受挫，日前英國決定不理美國反對，容許華為有限度參與當地5G網絡建設。

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