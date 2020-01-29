神級基金經理：今年買股危險　利率恐步向死亡

外國傳媒報道，億萬富豪、現年逾60歲的美國避險基金Baupost Group創辦人Seth Klarman近日警告，美股不斷創紀錄的走勢很快會完結，給予股市上揚的「燃料」將被耗盡。他旗下的基金組合在截至2019年底所持現金比例達31%。

他指出，目前正憂慮市場出現「流動性陷阱」，因低息環境提振不了經濟增長，尤其是歐洲，恐預示「利率正在步向死亡之中」。

他上述的論調與2019年初類近，或許是因過早謹慎，導致去年整體回報僅錄得高單位數升幅，遠遠跑輸大市。不過，他仍覺得保守一點較好，沒有後悔錯失升浪。

回看他於2019年初亦警告，十分關注美國接下來的金融危機，以及政府和社會張力，呼籲投資者勿盲目樂觀，尤其是私募股權及全球債務已過高。

或許香港投資者對Klarman的名字感到陌生，他是全球最受尊敬的投資者之一，在外國與「國際大鱷」索羅斯、達利奧、保爾遜等齊名，但為人較低調。他在逾30年的投資生涯中，僅3年錄得虧損，有傳媒將他與「股神」巴菲特比較。

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