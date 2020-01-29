夜市UPDATES：美股升幅收窄　港夜期失二萬七

美股早市升勢難以持續，道指目前報28,741點，升幅縮至19點或0.07%；標指報3,285點，升9點或0.28%；納指報9,254點，跌15點或0.16%。

美股轉勢後，港股期指夜市跌穿二萬七，目前報26,977點，跌148點，低水184點。

蘋果公司股價創新高報327.25元，目前升1.38%。其股價主要受首季業績亮麗帶動，市值逼近1.4萬億美元，估計現在已經超過了德國30家在法蘭克富證券交易所DAX指數中最大上市公司的市值總和。

另外，市場等待聯儲局將公布的議息會議結果，普遍預期美聯儲將維持1.50%至1.75%的利率範圍不變，但市場更加關注的是該局主席鮑威爾就放水計劃，以及武漢肺炎對經濟的影響等等講話。

歐洲市場方面，英國周五(1月31日)正式脫離歐盟，對未來英歐關係重新成為人們關注的焦點。歐股尾市仍向好，英股升0.14%；德股升0.24%；法股升0.62%。

【22:35】美股暫時消化武漢肺炎蔓延的消息，道指周二反彈187點後，周三早段在公司業績理想消息下繼續做好，報28,944點，升221點，納指漲52點，至9,322點。

多家美國大型企業上季業績出爐，其中，備受737 Max危機困擾的波音公司第4季收入按年倒退37%至179.1億美元，期內每股虧損2.33美元，前年同期則賺5.48美元，並導致去年全年蝕6.36億美元，為1997年來首次錄得全年虧損。不過，737 Max事故涉及的開支和賠償預測低過預期，波音股價早段報325.11美元，升2.72%。

麥當勞去年美國第4季同店銷售增加5.1%，高過預期的4.7%增幅。麥當勞股價早段升0.66%至211.78美元。

至於通用電氣(GE)第4季經調整後每股賺21美仙，勝預期17美仙，並預測今年核心工業業務的自由現金流最多達40億美元，遠多過去年及市場預期的22億及23.2億美元，刺激股價最多漲8.18%至12.69美元。

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