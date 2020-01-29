【名家筆陣】黃紹基：零售結合科技增競爭力

中美首階段經貿協議的簽署，令不少人對今年的經濟復甦存更大的憧憬，尤其顯著放緩的消費市場。惟貿易糾紛導致的生產與貿易的轉型，加上新科技不斷衝擊消費概念與經營模式，今年的零售前景仍未見明朗。傳統零售商需了解市場特性和消費者心態，善用科技去提升和轉變經營模式才能生存。

全球消費品市場過去20年的迅速擴張，惟市道好時，業界不會暫停擴張去進行轉型升級。香港零售市場在2018年下半段放慢，主因內地消費模式的調整、全球消費行為快速轉變和網上購物普及。

然而，當社會事件發生，每日數以10萬計內地旅客對香港卻步時，主要依賴遊客的消費市場就受到嚴重打擊。依現時情況看，遊客數量難於短期內恢復，那樣零售是否必須配合電商才能生存呢？

事實上，全球零售銷售中，去年仍有近8成收入來自實體店。零售商要生存，應先了解零售市場當前的狀況，將科技融入經營中，定出新的發展方向。

綜合全球各個市場，今年的零售市場有5項特點：便利化、個人化、產品更豐富、體驗化和智能化。

自網購和智能手機普及後，消費者足不出戶即可網羅各地商品。其次是零售市場的兩極化發展愈趨明顯，一端是繼續批量生產走大眾化市場，另一端是以度身訂造形式製作中高檔商品。而如今網頁打破了舖面限制，與實體店配合，展示樣板增加選擇。近年零售業廣泛收集消費者喜好等數據，年輕人追求新體驗式消費下，引進人工智能成為業界大趨勢。

在當前的競爭環境下，提供優質和價格合宜的商品是必須的；倘要持續發展，零售商要放棄傳統經營思維，思考如何將實體店與網上平台整合，利用科技提升競爭力，為自身創造優勢。

黃紹基

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長

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