大健：「全民皆股」風光不再
2020年01月29日 23:29
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根據個人非正式統計，近年香港普羅大眾對炒港股的興趣已大不如前，因為好像無論是從身邊朋友，或者行街、坐車時也甚少聽到有人在談論股市。
曾經有人會用「全民皆股」來形容港股暢旺時的情況，因為在過去幾十年間的不同股市升跌周期當中，不難發現身邊不少朋友都有炒股票。
在市場暢旺的時候，曾有人說合上雙眼選一隻股票都會贏錢，或者說只要你夠膽買股票，個市就會令你發達。當然，也曾經有不少香港人受過股災帶來的傷害，輸掉血汗錢、私己錢，甚至輸掉身家。
不過，近期情況似乎有些變化，香港普羅大眾對股市的興趣大不如前，其中一個佐證或許是你看見不少證券行都大叫生意難做可見。
我常常認為普羅市民漸漸遠離股市的原因，有機會是香港樓價高企所致，對於無能力上樓的朋友，有閒錢也留着等機會入市，而對於有錢的朋友，寧可炒樓也不炒股。
大健
中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。
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