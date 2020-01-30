金曹：外圍跌幅勁 後市仍受壓
2020年01月30日 00:13
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農曆新年長假前，港股只有半日市，在1月24日中午收27,949，但外圍因新型冠狀病毒在擴散，引發經濟增長調整的憂慮，全球股市向下調整。
由於美國仍然開市，可參考與最近60天恒指走勢密切相關的5隻ETF表現，以這3天的外圍跌幅來推算「合理跌幅」為3.43至4.57%，即恒指支持位大約是26,990至26,672點。由於假期後首日開市最低只是27,101，明顯跌幅少於預期，估計大戶仍有把握短線守在27,000點樓上。
不過，農曆新年開盤技術走勢現「長上影線陰燭」，表示恒指在27,330高位明顯有沽壓，恒指收27,160，表示好淡主要在27,100至27,200區爭持等待周四的一月期指結算。港股出現1,445隻股票下跌、168隻股票上升的9比1情況，沽壓大，技術上仍會測試27,000整數關口的支持。
1月活躍期權PUT 27,000、活躍CALL 27,400，PUT/CALL成交比率差不多，而2月則淡倉比較積極，PUT/CALL比率約1.5，即每1.5張PUT才有1張CALL，2月活躍CALL約28,000至28,600、活躍PUT則有24,400、25,600及26,000。推算2月26,000有支持，而跌穿25,600機會不大。Delta值-0.18，期權莊家預計80%概率2月結算高於25,600，Short PUT對沖可設定在26,200。
現時恒指引伸波幅21.2，高於22引伸波幅表示以27,000水平計算，要預留每日高低位波幅500點，以2比1值博率計，未見「合理跌幅」介乎26,600至27,000區間，操作上要等每日跌超過330點才值得博170點的反彈。
上次跌至26,400低位是去年11月14日，香港出現佔領理工大學事件，阿里巴巴(09988)仍未來港上市、美市收報182.8美元、騰訊(00700)收報319.8元、中國平安(02318)收報91.15元、港交所(00388)收報242元，均是比較強的支持水平。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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