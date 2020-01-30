林嘉麒：恒指料先下試26488

剛過去的農曆新年是大家經歷特別深的一個假期，新型冠狀病毒事件的發展，由環球確診個案的增加、武漢「封城」、A股延遲開市、香港學校延遲開學、關口暫停、停止自遊行簽證、至政府及企業安排彈性上班時間等，投資者出現恐慌心態實屬平常。有學者認為疫情在四月才到達高峰期，而且廣東省是第二波爆發的城市，既然憂慮的時間還有那麼長，港股短期下跌的幅度應該較外圍大。

外圍股市在中港農曆新年假期時跌幅顯著是意料之內，亦拖累港股昨日曾跌超過800點。周一是港股假期，美股時段ADR跟隨下跌，當日收市報26,893點，跌1,056點，較上周五收市跌幅高達3.93%，是近期少見。周二美股反彈，ADR亦象徵式反彈，重上了27,000點。港股假期後首日表現算不俗，開市見低位27,100點後隨即反彈，不過要留意昨日是每周恒指期權結算日，走勢某程度未能代表短期情緒，因此要留意短期下試的可能。

儘管ADR的指標性不大，但其周一的表現反映市場最初的悲觀情緒，可先作參考。當日ADR收市位相對是恒指在12月12日的位置，當時最低見26,837點，意即ADR仍未跌穿此支持，短期可以此作參考。

事實上，美股周一指數表現反映了市場最近期的恐慌情況。當然，未來的疫情發展仍難以估計。不過，若果這算是近期投資情緒首個最惡劣的時期，恒指ADR的26,893點至12月12日的低位26,837點的範圍可作為一個支持位的參考指標。

現時，投資者未能對疫情發展的有任何可靠或專業的預測，疾病專家亦正努力推算最有可能的結果。作為投資者，我們只可以留意大戶每一個階段的動向。受事件影響，早前高位徘徊的美股三大指數短期走勢明顯轉差。

值得留意的是，俗稱恐慌指數的VIX周一最高抽升至19.02，即約去年10月初水平，但仍較去年7至8月的高位22為佳。美國10年期國債息率曾急跌至1.574厘，亦是去年10月初的水平，不過較去年9月初的低位1.429仍有段距離，似乎外圍投資者未到最恐慌的時刻。

當然，現時投資者極度不安，尤其是香港現時處境，短線入市意欲一定低，大部分投資者還在觀望之中，短線沽貨比撈底的人多，現階段博反彈不太明智。就算美股周二見反彈，仍不足以令人相信短期是入市時機。

筆者過去數月不時提及的恒指上升通道，剛踏入1月便屢獲突破，頭幾星期已企於通道頂部之上，形勢大好。奈何受疫情消息及未來經濟的憂慮下，又再次重回上升通道的範圍之內。現時通道底已升至大約26,488點水平。受近期投資氣氛影響，相信此水平容易跌穿。

但從另一個角落看，早前恒指曾在通道頂部徘徊，如今要下行了，但就算恒指跌穿26,488點也毋須過分悲觀。此水平恒指的市盈率大約為10倍水平，估值上算是吸引。估計短期疫情消息仍困擾大市，恒指表現易跌難升，即管大市反彈也是技術性反彈居多，因此要入貨也不需要太心急。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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