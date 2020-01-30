東方日報B1：二手疫市死寂 　北區樓價崩　劈落五年低

武漢肺炎在本港肆虐，鼠年首個工作天二手樓市淪陷。部分地區睇樓量大跌80%；而上水翠彤苑更有複式單位先後累減240萬元，周三(30日)以960萬元易手，實用呎價8,355元，料屬逾五年新低。同時，多個地區包括青衣、馬鞍山、天水圍及九龍灣等，都出現零成交情況。

包括上水及粉嶺的北區，由於鄰近內地關口，屬於受到疫潮影響的高危地區之一。

美聯王子超表示，該區業主為求出貨，議價幅度普遍由2至3%，擴大至約8%。同區只有用家才會接貨，並只會買平盤，不少更是新年前已睇樓的準買家，見業主叫價再下調而入市。

他又稱，低密度住宅翠彤苑一個地下連花園單位，實用面積1,149方呎，曾以1,200萬元放售，同區三房換樓客早前已參觀單位，獲減價後決定購入。事實上，項目向來鮮有成交，近年成交呎價亦未聞跌穿9,000元。翻查資料，2014年期間曾有標準分層單位以每方呎約8,000元轉手。

多個地區的二手樓市周三出現零成交。中原葉健聰指，青衣二手市猶如「死城」，未錄買賣及睇樓，部分準買家更勸喻代理最好不要上班。而該區新春假期亦只聞兩宗成交。該行蔡偉明稱，青怡花園1座兩房單位，租客打算遷出，願意開門予睇樓人士，單位最終減價32萬元，以568萬元沽出。

已有確診個案的馬鞍山區，同樣未有成交，減價放盤都未能售出。美聯黃家樂指出，區內有放盤業主陸續降低叫價吸客，當中，觀瀾雅軒5座中低層單位，周三減價70萬元，連車位以980萬元放售，但暫時無人問津。

至於將軍澳廣場確認有新型肺炎患者，區內單日睇樓量大跌約八成。香港置業劉浩勤表示，該屋苑周三睇樓活動近乎全面停頓，有至少3組預約即時取消，主要是打算參觀兩房單位。

此外，大型二手屋苑沙田第一城更淡靜。美聯翁凱傑指，不少準買家預約睇樓後「甩底」，周三睇樓量挫至少50%。由於鎖匙盤累積，暫時未見業主不願意開門情況，但劈價盤不多，未有吸引買家入市，農曆新年至周三仍未「開齋」。

而天水圍嘉湖山莊日前錄放盤一減再減。祥益謝利官透露，樂湖居6座中層兩房單位，實用面積449方呎，本月中以540萬元放售，減價至498萬元。有買家年初三上門睇樓，議價後即場獲劈15萬元，初四晚以483萬元承接，呎價10,757元。

面對疫情擴散，資深投資者吳龍飛認為，現時市場情緒悲觀，因暫時未找到醫治辦法，樓市小陽春會否出現都成疑問。他估計業主放盤至少要減價5至10%，才有機會吸引買家入市。再者，今次事件會影響香港經濟發展，尤其是旅遊業更是雪上加霜，今年樓價隨時會跌30%。

利嘉閣地產總裁廖偉強則表示，肺炎蔓延凍結樓市交投，不少業主不會開放單位供參觀，沒有睇樓活動就難錄成交，預期發展商不會貿然推出全新大盤，2月份樓市料慘淡。他又認為，有部分較為驚青的業主願意減價，惟數量不多，除非疫情失控，否則樓價不會大跌，今季樓價料再跌5%後有支持。

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