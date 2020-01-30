華置出售一籃子資產還債

該公司公布，旗下間接全資擁有附屬公司與作為買方的陳凱韻訂立協議，將出售債務證券，交易總金額上限為80億元。出售協議須待取得獨立股東批准後，方告落實。根據出售協議條款及條件，交易可分批進行。

華置表示，計劃將出售事項所得款項淨額不超過80%用作償還未償還保證金貸款，餘下所得將用作一般營運資金。

事實上，華置2018年全年溢利大幅倒退72.62%，連續四年錄得按年跌幅，撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%。

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