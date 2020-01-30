華置出售一籃子資產還債
2020年01月30日 00:49
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華人置業變賣資產還債。右為執董陳凱韻，左為前主席劉鑾雄。
華人置業(00127)變賣資產還債！該公司宣布，將出售一批債務證券予前主席劉鑾雄(大劉)配偶、公司執行董事兼主要股東陳凱韻(甘比)。
該公司公布，旗下間接全資擁有附屬公司與作為買方的陳凱韻訂立協議，將出售債務證券，交易總金額上限為80億元。出售協議須待取得獨立股東批准後，方告落實。根據出售協議條款及條件，交易可分批進行。
公司出售的債務證券交易總代價估計為69.9億元，包括發行人為中國恒大集團(03333)於2023年到期、票息10厘優先票據，本金額5,000萬美元，以及於2024年到期、票息10.5厘優先票據，本金額5,000萬美元等。
與此同時，該批債務證券涉及的其他發行人公司包括佳兆業集團(01638)、融創中國(01918)、德意志銀行、法興、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行、駿懋銀行、渣打集團(02888)、瑞銀及滙豐控股(00005)等。
華置表示，計劃將出售事項所得款項淨額不超過80%用作償還未償還保證金貸款，餘下所得將用作一般營運資金。
事實上，華置2018年全年溢利大幅倒退72.62%，連續四年錄得按年跌幅，撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%。
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