美國聯儲局維持利率不變 符合市場預期
2020年01月30日 03:01
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美國聯儲局於香港時間周四(30日)凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期，當局稱目前貨幣政策合適，並延長回購操作至少到4月為止。此外，當局作出技術調整，調高超額準備金利率(IOER)5點子至1.6厘，以引導聯邦基金利率於目標範圍內。
美國股市對消息反應平淡，道指維持漲勢，現升173點，報28,892點；標指現升16點，報3,292點。
聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟活動以溫和步伐增長，就業市場維持強勁，失業率依然低企。雖然家庭開支以強勁步伐增長，但商業固定投資和出口繼續疲弱。
通脹評估方面，整體通脹，以及扣除食品和能源的通脹低於2%，長期通脹預期變化不大。
投票取向上，公開市場委員會(FOMC)連續兩次會議達成共識，成員一致投票贊成維持利率不變。
自上月會議以來，金融市場受到中美兩國達成首階段貿易協議，以及環球製造業活動呈轉穩迹象的鼓舞，但最近武漢肺炎疫情蔓延，重燃投資者對環球經濟的憂慮。
市場注視聯儲局主席鮑威爾在記者會上，就最近武漢肺炎對美國經濟和貨幣政策影響所作出的評論。
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