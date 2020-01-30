美股收市：道指升11點　蘋果公司創新高

投資者繼續關注武漢肺炎及公司業績，美國股市收市窄幅上落。道指最多曾升221點，尾市升幅收窄，收報28,734點，升11點或0.04%；標指收報3,273點，跌2點或0.09%；納指收報9,275點，升5點或0.06%。

美國聯儲局於香港時間周四(30日)凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期。當局稱目前貨幣政策合適，指美國經濟活動以溫和步伐增長，就業市場維持強勁，失業率依然低企。雖然家庭開支以強勁步伐增長，但商業固定投資和出口繼續疲弱。

美企業績續惹關注，目前已有近25%的標指企業公布上季業績，當中近72%的業績超出市場預期。

道指成分股之一的蘋果公司上季收入按年增近9%好過預期，股價收市大漲2.09%，創收市新高。其他重磅股包括麥當勞及陶氏化學的業績亦向好，股價分別升1.89%和5.32%。

－－－－－－