【慘過沙士】酒店業主聯會：行業難捱　恐爆裁員潮

香港社會動盪及武漢肺炎雙重夾擊，內地更停發港澳個人遊簽證，香港酒店業生意雪上加霜。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《東網》專訪時坦言，現時可說面對「天災人禍」，酒店業經營環境比「沙士」時更嚴峻，已難言自救，更警告如果部分中小型規模酒店業績不斷「見紅」，再「捱唔到幾耐」。

李漢城指，○三年「沙士」疫情很快便受控制，加上國策支持，當年香港經濟和旅遊業迅速復甦。惟香港近年經歷一連串示威活動，情況完全無法與當年相比，眼下困局非一時三刻可扭轉。

他透露，去年11和12月酒店平均入住率，均按年跌逾3成，房價跌幅更達4成，導致12月酒店業每房間平均實際營運收入，按年下跌近6成。雖然1月的經營數據尚未公布，他預期有關跌幅將進一步擴大。

武漢肺炎於去年末爆發，當時李氏仍樂觀，料事件很快受控，但隨着疫情擴散，中港兩地宣布一系列防疫措施，限制內地人出遊，意味到港訪客數字再急跌，酒店客源繼續萎縮。

「本來旅客已買少見少，若疫情再惡化，後果難以想像！」他直指目前情況已非酒店業所能控制，只能寄望疫情能盡快解決，以改善酒店經營困境。

翻查官方資料，去年訪港旅客數字按年跌14.2%至約5,591萬人次。各客源市場的全年訪港旅客均出現下跌，其中內地及短途市場分別下跌14.2%及18.7%。若單看12月份，內地訪客按年更跌逾五成三至僅239萬人次，仍佔該月總訪客人數逾七成四。

他留意到酒店開業步伐在過去數月減慢，所幸目前未見有公司欲撤資。李氏解釋，去年上半年酒店經營情況理想，只是下半年轉差，料計及全年損失未至於有酒店因此結業，但業界當前要「生存」，無可避免需節省人力成本。

他指，最先被裁減的是酒店餐飲部兼職員工，緊接而來會鼓勵酒店員工放假，更甚安排放無薪假。雖然目前尚未獲悉有大規模裁員行動，但他不排除農曆新年過後酒店業開始出現裁員潮。

疫情蔓延至本港前，李氏認為三星級或中下檔次的酒店可推出優惠攻有潛力、價錢主導的東南亞市場；依賴商務旅客和大型活動賺錢的五星級酒店，則多做內地宣傳，但他認為現時「睇唔到有何方法可自救」。

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