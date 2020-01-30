武漢肺炎︰Google暫時關閉中港台辦事處

武漢肺炎疫情加劇，科技及新聞網站《The Verge》報道，谷歌(Google)宣布暫時關閉其在中國、香港及台灣的辦事處。

同時，公司發言人表示對飛往中國及香港的商務旅行設置臨時限制。另為目前在中國的僱員提供諮詢，其直系親屬從中國回國的僱員應盡快回國，並應在離境之日起至少在家工作14天。

分析指出，由於科技業與中國緊密相連，作為全球最大的互聯網市場和製造中心，科技員工經常往返於中國，因此行業中幾乎每個主要公司都在中國設有辦事處。

此前，蘋果公司(Apple Inc.)及Facebook本周亦分別限制員工出差，而Apple還關閉在中國的至少1間零售店，同時縮短中國蘋果零售商店的營業時間。

至於電子，娛樂，汽車製造和運輸業的很多公司也開始限制員工旅遊和停業，包括電影製片廠，甚至是迪士尼主題公園。由於消費者需求急劇下降，很多航空公司亦已宣布暫停部分飛往中國的航班。

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