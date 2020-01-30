【專家點評】古勝：首季中國經濟增長降呢「入伍」…

鼠年首個交日，港股昨日(29日)紅盤低收，恒指跌789點，藍籌股全線下跌，不折不扣的大冧市。內銀股、濠賭股及地產股沽壓沉重，相對而言新經濟股跌幅較細。不過，老古還是傾向等埋今日港股期指結算，以及下周內地復市，再作部署，畢竟未來兩周係疫情關鍵，此前都係要盡量審慎，切忌心急撈貨。

本來，每年春節都係筆者的「增肥月」，皆因春茗團拜活動排山倒海，每餐食兩啖都唔得掂。誰知今年真係一反常態，昨日陸續收到通知，主家取消各項新春活動，無癮之餘，亦深感今個鼠年真係時年甚差之年，本來是團聚佳節，誰知新正頭只能留在家，學子又被迫放長假，工作的都話要留在家中Home Office，總之正常經濟活動都大受影響。睇怕今年首季中、港經濟增長都會「貼晒地」，股市調整係合情合理。

好多股民都問，到底今轉股市調整，要落到咩位，呢個好睇疫情發展。若然疫情喺香港社區大爆發，對經濟所帶來的損失難以估量；而若中國疫情失控，將令本已下行的經濟雪上加霜，尤其係製造業和消費行業，內部需求一旦放緩，中國要催谷經濟的難度會更大，往後即使出台政策刺激，睇怕都要大打折扣，上半年經濟增長好可能難「保六」，要降呢「入伍」(GDP增長回落至5%水平)。

中國人有兩句說話叫「事在人為」，「人定勝天」。偏偏瘟疫當前，令人感到無助，任你自命多「強」，輕率處理，最壞情況下足以陷於滅族。總希望中、港兩地政府能認真處理，穩定人心，免得再「一只錯，滿盤皆落索」！

東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－