【專家點評】陳正犖：疫情發展難測　宜買日圓對沖

農曆年假期期間，因新型冠狀病毒疫情發展迅速，避險情緒升溫，導致美元兌日圓一度跌破109水平。我們看到有更資金湧入避險資產，以現時發展情況，疫情仍未到高峰，避險情況短期難以退去。我們對短期市場風險胃納保持審慎。

此外，美國的政治風險正在上升，對日圓或有利，當中包括民主黨初選從2月3日開始，但真正的活動將在超級星期二(3月3日)以及整個3月份，其他大型競選活動都會進行，相關政治風險或纏繞整個三月。

同時美國總統特朗普彈劾的相關風險亦正在增加。前白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)將出版的新書手稿中透露的事宜，增加共和黨參議員倒戈投票支持傳召證人的壓力。

技術分析上看，美元兌日圓的相對強弱指數處於中性水平，短期或先行於107.65至110.29區間上落，下一支持和阻力分別為106.48和110.67。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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