百濟神州披露pamiparib臨床試驗最新計劃

自2018年7月起，該臨床試驗已在全球範圍內招募約120名患者，招募速度較預期慢。該變化的原因與藥物的安全性或療效無關。公司計劃通過分析2期臨床試驗數據，以評估pamiparib治療上述適應症的潛力，以及作為單藥或聯合治療藥物的潛在開發計劃。

公司指出，最終可能無法成功開發及銷售pamiparib。

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