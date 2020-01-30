百濟神州披露pamiparib臨床試驗最新計劃
2020年01月30日 07:45
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百濟神州(06160)公布，於2020年1月23至25日在三藩市舉行的美國臨床腫瘤學會消化道瘤研討會(ASCO GI)上披露，公司計劃將其PARP抑制劑pamiparib對比安慰劑，作為用於無法手術的局部晚期或轉移性胃癌患者在鉑一線化療響應後維持治療的臨床試驗，從3期轉變為2期(NCT 03427814，或BGB-290-303試驗)。
自2018年7月起，該臨床試驗已在全球範圍內招募約120名患者，招募速度較預期慢。該變化的原因與藥物的安全性或療效無關。公司計劃通過分析2期臨床試驗數據，以評估pamiparib治療上述適應症的潛力，以及作為單藥或聯合治療藥物的潛在開發計劃。
公司指出，最終可能無法成功開發及銷售pamiparib。
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